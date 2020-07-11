  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Serinlemek için Batman Çayı'na giren amca ile yeğen boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 20:41:11 -
Serinlemek için Batman Çayı'na giren amca ile yeğen boğuldu

BATMAN (AA) - Serinlemek için Batman Çayı'na giren amca ile yeğen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Uyur (30) ve yeğeni Cebrail Uyur (14) serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye dalgıç ekibi bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetleri otopsi için Batman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, Mahmut Uyur'un bir hafta önce tatil amaçlı Almanya'dan Batman'a geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı