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Yaşam Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Yaşam

Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 21:17:00 -
Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için gittikleri yerde baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Serinlemek için girdiği barajda kayboldu

Alınan bilgiye göre, ailesiyle pikniğe giden Suriye uyruklu R.Ö (14) isimli kız çocuğu serinlemek için Yayladağı barajına girdi. Bir anda gözden kaybolan R.Ö'nün ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışma sonucu R.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğu cansız bedeni Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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