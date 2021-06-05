Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için gittikleri yerde baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.
Serinlemek için girdiği barajda kayboldu
Alınan bilgiye göre, ailesiyle pikniğe giden Suriye uyruklu R.Ö (14) isimli kız çocuğu serinlemek için Yayladağı barajına girdi. Bir anda gözden kaybolan R.Ö'nün ailesi durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışma sonucu R.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğu cansız bedeni Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.