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Aktüel

Serinlemek için asma köprüden Çoruh Nehrinin azgın sularına atladı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan milli güreşçi Metin Demirci Korona virüs günlerinde sıkılınca, çareyi asma köprüden Çoruh nehrinin azgın sulara atlamakta buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:55:19 -
Serinlemek için asma köprüden Çoruh Nehrinin azgın sularına atladı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan milli güreşçi Metin Demirci Korona virüs günlerinde sıkılınca, çareyi asma köprüden Çoruh nehrinin azgın sulara atlamakta buldu.


İlçe merkezinin hemen yakınındaki asma köprünün üzerine çıkarak Çoruh nehrine atlayan Demirci, buz gibi sularda bir müddet yüzdükten sonra kıyıya çıktı.


Küçük yaştan itibaren Çoruh nehrinde yüzdüğünü ifade eden Demirci, "Çoruh’un azın sularının dalgalandığını görünce dayanamadım. Adrenalini seviyorum. Korona salgını nedeniyle uzun süre evde kaldım. Havanında sıcak olmasını fırsat bilerek asma köprüye çıkarak atladım. Muhteşem bir duyguydu” dedi.

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