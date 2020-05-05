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Aktüel

Serinleme mekanları boş kaldı

Şanlıurfa’da her yıl sıcaklardan dolayı Hasan Paşa Cami avlusundan geçen kanalda serinleyen vatandaşlar, bu yıl korona virüs (Covid-19) nedeniyle bölgeye gelmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:29:48 -
Serinleme mekanları boş kaldı

Şanlıurfa’da her yıl sıcaklardan dolayı Hasan Paşa Cami avlusundan geçen kanalda serinleyen vatandaşlar, bu yıl korona virüs (Covid-19) nedeniyle bölgeye gelmiyor.


Şanlıurfa’da her yıl sıcaklık nedeniyle Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Hasan Paşa Cami avlusundan geçen kanalda serinlemeye çalışan vatandaşlar, bu yıl korona virüs tehdidi sebebiyle bölgeye gelmeyi tercih etmiyor.


Korona virüs nedeniyle çeşmenin boş olduğunu belirten Ahmet Güllü, “Her yıl normalde Hasan Paşa Camii avlusunda geçen kanalda sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gelip serinliyordu. Korona virüs nedeniyle insanlar artık gelmiyor. Virüs olmasaydı, insanlar gelip burada kanala girerek serinlerdi” dedi.


Vatandaşlardan Abdulkadir Gümüşhan ise bu Ramazan ayında Hasan Paşa Cami avlusundaki kanalın insanlar evde kalınca boş kaldığını kaydetti.

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