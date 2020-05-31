Serin ve yağışlı hava geliyor

Orta Karadeniz Bölgesi’nin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, Orta Karadeniz Bölgesi’nin, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bekleniyor. Yağışların, özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Cuma gününden itibaren mevsim normalleri üstüne çıkacak

05 Haziran Cuma gününden itibaren yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; bölge genelinde perşembe gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği ancak cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç kesimlerde güneyli yönlerden, kıyı kesimlerde ise kuzey ve doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, yağış anında kısa süreli güney-güneybatılı yönlerden kuvvetli (30 -50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.