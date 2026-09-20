Serik'te otomobili çöp poşetli şüpheli kundakladı, alevler 3 katlı binaya sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde saat 23.15 sıralarında, Fatma Demir'e ait garajda park halindeki otomobilde başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tanınmamak için üzerine siyah çöp poşeti geçiren kimliği belirsiz motosikletli şahsın garaj kapısında durduğu, kısa süre içinde alevlerin yükseldiği ve aynı şüphelinin motosikletle kaçtığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre garajdaki araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın otomobili tamamen sardıktan sonra garajın bulunduğu binaya ulaştı. Yangını fark eden mahalle sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın dış cephesinde hasar oluştu; birinci katta bulunan mutfak bölümü de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Muhtar hem hayvan zararı hem sabotaj ihtimalini değerlendirdi

Yangının çıkış nedeni başlangıçta netleşmemişti. Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, farklı ihtimallerin değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Araç da yeni, çok kullanılan bir araç değil. Uzun süre durmasından dolayı fare, kedi gibi hayvanların zarar vermiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Olayla ilgili arkadaşlarımız emniyete ifade vermeye gitti. Güvenlik kameralarımız var. Görüntüler incelendiğinde, Allah'ın izniyle, olayın sabotaj mı yoksa bir hayvanın verdiği zarardan mı kaynaklandığı belli olacak"

Şüpheli garajın önünden geçti, kısa süre sonra geri döndü

Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından yangının sebebi ortaya çıktı. Gece saatlerinde üzerine siyah poşet geçiren motosikletli şahıs, önce garajın önünden geçip kısa bir süre sonra geri döndü. Şahsın garaj kapısı önünde durmasından yaklaşık 20 saniye sonra alevler yükselmeye başladı. Şüpheli, geldiği motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.