Serik'te 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilenen oğlağını sırtında taşıdı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde Pazartesi gece saatlerinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen ormanlık alan ve tarım arazisi yangınında, 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilenerek yürümekte zorlanan oğlağı "Sarı Kız"ı sırtında taşıyarak güvenli alana ulaştırdı.

Söndürülen yangında 3 ev küle döndü, çok sayıda sera ile tarım arazisi zarar gördü. Bölge halkının korku dolu anlar yaşadığı yangında kameralara yansıyan bir görüntü ise yürekleri ısıttı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri evleri tahliye ederken gökyüzünü yoğun bir duman tabakası kaplamıştı. Ahırlardan çıkarılan hayvanların arasında, doğduğundan itibaren besleyip büyüttüğü oğlağının yürümekte zorlandığını fark eden Aksay, kendisinden neredeyse daha ağır olan hayvanı tereddüt etmeden sırtına aldı; çevredeki vatandaşların şaşkın ve takdir dolu bakışları arasında metrelerce yürüyerek oğlağı yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

O anları olay yerindeki bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izlenme rekorları kırdı. Dumandan hafif şekilde etkilenen Aksay'ın da sırtında taşıdığı oğlağın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fevzi Fırat Aksay yaşananları şöyle anlattı: "Hayvanları otlatmaya başlamıştım. Dönüşte oğlağım rahatsızlandı. Ben de sırtıma alıp getirdim. Yıkadım, tedavi ettim şimdi iyileşmeye başladı. Çok izlemişler görüntüyü, 'iyi çocuk' demişler. Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı sarı kız."

"Allah ondan razı olsun"

Çocuğun babası Osman Aksay ise şunları söyledi: "Oğlum 7/24 hayvanların içinde. Bizim için hayvanlarımızın canı çok önemli. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, parasından ziyade çok sevdiğimiz için canla başla ilk önce can mı desen canan mı desen önce hayvanlarımız. Çok duyarlı bir hareket yapmış. Onları sevmesi, kurtarması. Allah ondan razı olsun. Sevmese zaten taşımazdı."