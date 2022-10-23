  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor SerieA'nın efsane takımına neler oluyor?
Spor

SerieA'nın efsane takımına neler oluyor?

Ekonomik olarak zor günler geçiren Inter'de kulübün başkanı Steven Zhang, takımı satmak için görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 15:27:00 - 2022-10-23 15:46:55
SerieA'nın efsane takımına neler oluyor?

Ekonomik olarak zor günler geçiren Inter'de kulübün başkanı Steven Zhang, takımı satmak için görüşmelere başladı.

İtalya Serie A'da dün Fiorentina'yı 4-3 mağlup eden Inter'de mali sorunlar devam ediyor.

Financial Times'ta yer alan haberde, Chelsea'nin satışında da yetkili olan ABD merkezli banka Raine Group'la birlikte Goldman Sachs'ın da satış süreci için çalıştığı belirtildi.

Inter, para cezası almıştı
Haberde, Inter'in sahibi Suning'in Çin'de yaşadığı ekonomik sorunların kulübü de etkilediği ifade edildi. 2016 yılında kulübün çoğunluk hissesini satın alan Suning Group, o dönemde anlaşmayı 270 milyon dolara tamamlamıştı.

Inter, geçtiğimiz aylarda UEFA'dan Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için para cezası almıştı.

Inter, 140 milyon zarar etti

Inter'den 2021-2022 sezonu için açıklanan mali raporda kulübün gelirlerinde artış olmasına rağmen 140 milyon zarar ettiği belirtildi.

Steven Zhang'ın satış süreci için bankalarla görüştüğü ve 1.2 milyar dolarlık bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

"Bu görüşmeler beni aşıyor"

Kulübün CEO'su Giuseppe Marotta ise konuya ilişkin Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler beni aşıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Galatasaray'da FIFA depremi! Bakalım şimdi ne olacak?
Galatasaray'da FIFA depremi! Bakalım şimdi ne olacak?

Spor

Galatasaray'da FIFA depremi! Bakalım şimdi ne olacak?

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!
TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Spor

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!
RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Medya

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23