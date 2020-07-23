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Spor

Serie A'da lider Juventus şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti

Juventus, Udinese karşısında öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:00:07 -
Serie A'da lider Juventus şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında lig lideri Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus aradığı golü 42. dakikada Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in ayağından buldu: 0-1.

İlk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarının 52. dakikasında Ilija Nestorevski, Udinese adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.

Karşılaşmanın 90+2.dakikasında sahneye çıkan Seko Fofana, ev sahibi takımı 2-1 üstün duruma getirdi. Juventus'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenen Udinese, aldığı 3 puanla, puanını 39'a yükselterek, küme düşme hattından uzaklaştı ve 15. sıraya çıktı.

Serie A'nın bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan Juventus ise Udinese'yi mağlup edemeyerek, bu fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 5 haftada 2. yenilgisini alırken, toplamda ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Bu yenilgiye rağmen Juventus, 80 puanla zirvedeki yerini korurken, ligde en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde yer alıyor.

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