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Spor

Seri'den ayrılık açıklaması! Gidiyor mu?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Jean Michael Seri, Göztepe galibiyeti sonrasında transferi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 08:36:00 - 2020-07-19 08:37:29
Seri'den ayrılık açıklaması! Gidiyor mu?

Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Seri maçı değerlendirdi.

Seri, "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse burada kalırım" dedi.

Son ana kadar savaştık

Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Seri, "Galibiyet bizim için çok önemliydi, kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından da çok önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve kazanmayı başardık, bu takımın özgüvenini yükseltmesi açısından da iyiydi." ifadelerini kullandı.

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