Seride öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste: 60-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 60-59 mağlup etti. Sarı-lacivertliler büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan play-off yarı final serisinin ilk maçı, son ana kadar süren büyük heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler, nefes kesen mücadeleden 60-59 galip ayrılarak seride avantajı yakaladı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Devon Hall 3, Tarık Biberovic 16, Bonzie Colson 3, Nicolo Melli 16, Khem Birch, Talen Horton Tucker 14, Mikael Jantunen 5, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr 3, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Sarunas JasikeviciusKai Jones
Shane Larkin 10, Nick Weiler-babb 2, Vincent Poirier 10, Ercan Osmani 9, PJ Dozier 17, Jordan Loyd 6, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 1, Rolands Smits
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 21-6 (A. Efes lehine)
Devre: 34-21 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 51-36 (Fenerbahçe lehine)
Spor
Yunanistan'da Türk taraftarlara büyük saygısızlık! Fenerbahçe Atina'daki organizasyon rezaletine karşı savaş açtı!