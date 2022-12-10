Seri üretimi başlıyor! KARAOK için tarih verildi

ROKETSAN’ın kurumsal strateji, teknoloji yönetimi ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Pakistan’da düzenlenen IDEAS-2022 fuarında Azerbaycan merkezli Poliqon savunma dergisine verdiği röportajda KARAOK tanksavar füzesinin seri üretiminin 2023’te başlayacağını açıkladı.

"IDEAS-2022 fuarında OMTAS orta menzilli ve UMTAS uzun menzilli tanksavar füzelerimizi sergiledik. Aynı zamanda önümüzdeki yıl seri üretimine başlayacağımız 2,5 kilometre atış mesafeli kısa menzilli KARAOK füzemizi de IDEAS’ta sergileme fırsatı bulduk. Diğer bir grup olarak SİHA’larda kullanılan mini akıllı mühimmat dediğimiz MAM ailesinin tüm üyeleri: MAM-C, MAM-L ve MAM-T bu sergide sergilendi. Tabi 40’tan fazla ürünümüz olduğu için hepsini buraya getirme şansımız yok. Bununla birlikte Pakistan Deniz, Hava ve Kara Kuvvetlerinin hizmetine sunacağımız ürünler ve teknolojilerimiz de ROKETSAN’ın ürün gamları arasında yer alıyor."

CNN Türk kanalında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, KARAOK tanksavar füze ve SUNGUR portatif hava savunma sistemi hakkında açıklamalarda bulunmuştu:

"Omuzdan atılan SUNGUR MANPADS sisteminin testleri tamamlandı, seri üretimi devam ediyor. 8.5 km mesafesi var. Tanksavar tarafında ise KARAOK ATGM var. Seri üretime artık çok yakın."

ROKETSAN’ın 2016 yılında çalışmalarına başladığı KARAOK’un 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması hedefleniyor. ROKETSAN’ın tanksavar füze ailesi, Tek Er Tarafından Kullanılan Kısa Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı KARAOK ile genişliyor. KARAOK; hava hücum, hava indirme ve amfibi harekâtta, komando ve piyade taburlarının zırhlı ve mekanize birliklerini, 2.5 kilometreye kadar ulaşan menzillerde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerinin, etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

DefenceTürk