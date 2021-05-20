Seri üretim AKINCI TİHA ilk uçuşunu yaptı

Konuyla ilgili olarak Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "19MAYIS ruhuyla… Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Hatırlanılacağı üzere AKINCI İHA, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği test faaliyetleri esnasında; MAM-L, MAM-C ve MAM-T mühimmatlarını başarıyla kullanmıştı.

AKINCI TİHA

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı’ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.

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