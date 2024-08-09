Seri katil ruhu devrede! İşte İsrail'in “Lavanta Operasyonu” ile ilgili şok gerçekler

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, İsrail’in “Lavanta Operasyonu”nu ve yapay zeka-insan işbirliğiyle yürütülen katliamları eleştirdi. Babaoğlu, binlerce Filistinlinin evlerinde bombalanarak öldürüldüğünü ve bu operasyonun uzun süredir planlandığını belirtti. Yazar, dijital faşizmin ve seri katil zihniyetinin dünyadaki güzellikleri hızla çirkinliğe çevirdiğini vurguladı. Babaoğlu, İsrail’in bu tür programlarla insanlığı pervasızca yok ettiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti.

Yapay zekâ ve insan işbirliğiyle...

Hamas veya İslami Cihad militanı olduğu iddia edilen 37 bin insan...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hazırlanılmıştı...

Bir saldırı başlatıldığında bu insanlar yok edilecekti.

Ama nasıl?

Bu kişiler eğer savaşçı nitelikte Filistinliler ise mevzilerinde veya askeri bir etkinlikte mi vurulacaktı?

Hayır!

İsrail istihbarat subaylarının altını çizdiği nokta şuydu: "Bizim planımız her zaman bu kişileri evlerinde bombalamaktı. Sistem hedefleri evlerindeyken arayıp bulmak için inşa edildi."

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Şimdi yeryüzündeki bütün bağımsız medya organları bu konuyu konuşuyor...

İster bizdeki bir belediye başkanı, isterse sosyal medya siyonistlerinden biri olsun; her şeyin 7 Ekim'den sonra devreye girdiğine inanmak isteyenlere laf anlatmak imkânsız.

Ama İsrail'in "Lavanta" adını verdiği insan ve yapay zekâ işbirliği programı çok önceden hazırdı.

Netanyahu emir verdiği andan sonrası da tamamen hesaplandığı gibi ilerledi...

Binlerce kadın ve çocuk da işte böyle katledildi.

"Lavanta operasyonu"nu ortaya çıkartanlar doğrudan İsrailli kaynaklara dayanarak şunu da not ediyorlar: "Hassas bombalar çok pahalı olduğundan binaları toptan havaya uçuracak güdümlü olmayan ucuz fakat yıkıcı füzeler kullanıldı."

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Şu korkunç "makine-insan işbirliği" programının adına durup bir bakın...

Lavanta!

Akdeniz'in o güzelim mor çiçeği...

Mis gibi kokar hani ve uçucu yağı insana sakinlik verir...

Öyle bir dünyadayız ki...

Bütün güzellikler pervasızca ve hızla çirkinliğe çevriliyor.

Seri katillere özgü bir zihin yapısı her yeri yavaş yavaş ele geçiriyor.

Aklıma LGBT istilasının elimizden ve zihnimizden o şahane gökkuşağı renklerini alması geliyor.

Sırada daha neler var kimbilir!

Ha, aklımdayken...

Saldırgan İsrail ordusu bu soykırımcı "Lavanta" programının bir benzerini daha kullanıyor; onun adı da Gospel, yani İncil...

Yuh, dediniz, değil mi?"