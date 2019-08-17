''Seri ile Galatasaray şampiyon olamaz!''

Süper Lig’in açılış maçında Yukatel Denizlispor, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşma Denizlispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonunda Şansal Büyüka maç ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'e geçmiş olsun..

"Fatih Terim’e geçmiş olsun. Belinden önemli bir ameliyat geçirdi. Galatasaray’a da geçmiş olsun. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçen yılın Birinci Lig Şampiyonu Denizlispor karşısında hesapta olmayan bir yenilgi ile alışkın olmadığı bir başlangıç yaptı.Kimse bu benzetmeyi yanlış anlamasın. Fernando ile Ndiaye, Galatasaray orta sahasında, Galatasaray geri dörtlüsünün önünde adeta “Avcı köpeği” gibiydiler. Kokuyu aldıkları anda rakibe basıyor, pozisyonu başlamadan imha ediyorlardı.

Seri ile bu iş olmaz

"Büyük umutlarla alınan Seri ya da diğerleri asla olmadı. Galatasaray orta sahası ciddi anlamda yumuşadı, sertliğini, caydırıcılığını tamamen yitirdi.Galatasaray adına işin kötü tarafı orta sahanın bu markaj anlayışı kaybolunca iki stoper Luyindama ile Marcao’nun da adeta foyaları ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.