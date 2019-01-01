Serhat Oğuz AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı oldu

AK Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarına devam ediyor. AK Parti bir yandan da belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti şimdi de AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı son dakika belli oldu. AK Parti Kahramankazan belediye bakşkan adayı Serhat Oğuz oldu. Serhat Oğuz kimdir, Serhat Oğuz hangi görevde bulunmakta? sorusuna ilişkin Serhat Oğuz, Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta.