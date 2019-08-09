Serhat Değirmenci’nin hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda birinci olan Serhat Değirmenci, Antalya’da yapılacak olan Wako 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğu hedefliyor.

Boksta 2012 yılında Yıldızlar Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonluğu, Wako 2015 Kick Boks Dünya 2.si, Wako 2016 Avrupa Kick Boks Şampiyonluğu ile altın kemeri kazanan ve en son Türkiye Kick Boks Şampiyonu olan Serhat Değirmenci Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazandı.

27 Kasım’da Antalya’da başlayacak olan şampiyonada Full Contackt Branşı’nda dövüşecek olan Serhat Değirmenci bir aylık kamp süreci ve sıkı bir antrenman dönemi ile hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Bu zamana kadar birçok başarı elde eden Değirmenci’nin ayrıca genç sporcuları yetiştirmek için spor salonu da bulunuyor.