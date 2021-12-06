Serhat Akın bombayı patlattı: 3 milyon Euroya gelir

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, teknik direktör Vitor Pereira'yı tercihleri sebebiyle eleştirirken Alman milli takımından ayrıldıktan sonra henüz takım çalıştırmayan Joachim Löw ile yaşadığı diyaloğu aktardı. Alman teknik adamı Fenerbahçe'nin başında görmek istediğini ifade eden Akın, Löw'ün kendisine attığı mesajı da duyurdu.

Fenerbahçe'nn eski futbolcusu Serhat Akın, Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyete rağmen Vitor Pereira'ya eleştiriler getirdi.

"Pereira'yı Ali Koç'un aklına kim soktuysa kovulmalı" diyen Akın, “Pereira’yı araştırdım. Daha önce çalıştığı takımlarda ‘aile ortamı’ falan dememiş. Avrupa’da böyle bir söylem yok. Profesyonel olmak önemli. Szalai bu takımda stoperde, sol bekte, ön liberoda hatta sol açıkta bile oynar." diye görüş bildirdi.

"Yazın ne olacak bakalım"

Serhat Akın Nut Spor'da yaptığı açıklamada, "Mesut Özil varken bu takıma her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz." şeklinde konuştu.

"3 milyon euroya gelir"

Eski futbolcu ve yorumcu Erman Özgür, 'Löw'ü 10 milyon eurodan aşağı getiremezsin' şeklinde görüş belirtirken Serhat Akın, "Almanya'da 3 milyon euro civarı alıyordur. Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirken onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran bu yüzden başarılı yöneticilerdi." ifadelerini kullandı.