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Spor Sergio Agüero hayranlarını kahretti: Maç bile izleyemiyorum
Spor

Sergio Agüero hayranlarını kahretti: Maç bile izleyemiyorum

Yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası futbol hayatına nokta koyan dünyaca ünlü golcü Sergio Agüero içinden geçtiği süreci anlattı. Hala futbol oynamak istediğini ama korktuğunu belirten Arjantinli golcü, "Futbol ya da haber izlemiyorum, maç izlemek bile beni korkutuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 20:22:00 -
Sergio Agüero hayranlarını kahretti: Maç bile izleyemiyorum

Atletico Madrid, Manchester City ve son olarak da Barcelona'da forma giyen Sergio Agüero, Katalan ekibinin Alaves'le oynadığı maçta kalbinde rahatsızlık yaşamıştı. Kalp ritim bozukluğu teşhisinin koyulmasının ardından kariyerine son veren Agüero, açıklamalarda bulundu.

Sergio Agüero'nun açıklamaları şöyle:

"Maç izlemek bile beni korkutuyor"

"Oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca maksimum seviyede antrenmanlar yaptım ve büyük maçlara çıktım. Futbol ya da haberizlemiyorum, maç izlemek bile beni korkutuyor. Ne olduğu umurumda değil.

"Şimdi dinlenme zamanı"

Zaman zaman aklıma futbola geri dönmek geliyor ama yapamayacağım bir şey olduğunu biliyorum. Şanslı olduğumu söylediler çünkü orada çok kolay bir şekilde kalp krizi geçirebilirmişim. Şimdi dinlenme zamanı. Bu zamana kadar yaptıklarımdan dolayı mutluyum

"Takımın yanında olacağım"

Arjantin Milli Takımı'nda alacağım görev üzerine başkan Claudio Tapia ile görüşüyoruz. O, bana her zaman iyi davrandı ve Dünya Kupası'na gelmemi istedi. Turnuvada çocuklarla beraber ben de orada olacağım. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Takımın yanında olacağım ve gergin anlarında onlara yardım edeceğim."

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