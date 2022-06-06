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Dünya Sergey Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli
Dünya

Sergey Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 3 ülke hava engelinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 02:35:00 -
Sergey Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli

Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

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