Sergey Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 3 ülke hava engelinde bulundu.
Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.