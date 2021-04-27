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Dünya Sergey Lavrov: ABD çözüm önerimizi kabul etmedi
Dünya

Sergey Lavrov: ABD çözüm önerimizi kabul etmedi

Rusya ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’ye diplomatik çatışmayı ‘sıfırlamayı’ önerdiklerini, ancak Biden yönetiminin bunu kabul etmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 21:27:00 -
Sergey Lavrov: ABD çözüm önerimizi kabul etmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, “Bu sadece bize bağlı olsaydı belki de çoktan normal ilişkilere dönmüş olurduk. İlk ve bence kesinlikle bariz ve zor olmayan adım. Rusya’nın ABD’deki diplomatların faaliyetini kısıtlamaya yönelik alınan tedbirleri sıfırlardık, ki bu tedbirlere yanıt olarak biz de ABD’nin Rusya’daki diplomatların faaliyetini kısıtlamıştık” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden yemin edip göreve başladıktan hemen sonra idaresine bu öneride bulunduklarını söyleyen Lavrov, “Bunu, (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken’e hatırlattım. Dayatmadan. Sadece, normal çalışabilmemiz için en bariz adımın, başkanlık görevinden ayrılmadan iki hafta önce kapıyı çarparak ve hırsını çıkararak, tüm Viyana anlaşmalarını ihlal ederek Rus varlıklarına el koyan ve Rus diplomatları sınır dışı eden Barack Obama’nın başlattığı her şeyi sıfırlamak olduğunu söyledim” dedi.

Biden’in yemin töreninden sonra, Blinken ile yaptığı görüşmenin “iyi niyetli, sakin ve pragmatik” geçtiğini anlatan Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diplomatik misyonların faaliyetinden başlayarak, stratejik istikrara kadar birçok konuda karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmalar aradığımızın anlaşılması koşuluyla, iletişimi yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu kaydettim. Sonra zincirleme reaksiyon başladı. Bu arada biz uzun süre sabrettik. 2017 yaz aylarına kadar bekledik. Çünkü Trump idaresi, o sıralar Beyaz Saray’dan gitmekte olan Obama idaresinin dışa dönük aşırılıklarına tepki göstermememizi istedi. Ama Trump yönetimi de bu durumu normal mecraya döndürmedi. Bu yüzden biz az çok aynı şekilde karşılık vermek zorunda kaldık. Ama Amerikalılar dinmedi. Biden idaresinin bu eğimde kaymaya devam ettiğini görüyoruz.”

Biden’in yemin töreninden hemen sonra iki ülke liderleri ve dışişleri bakanları arasında telefon görüşmelerinin gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, “Amerikalı muhataplarımız, Rusya ile ilişkileri ciddi biçimde gözden geçirdiklerini ve bu görüşmenin ardından birçok şeyin netlik kazanacağını umduklarını söyledi. Fakat bu görüşmenin ardından yeni yaptırımlar geldi. Biz buna asimetrik olarak karşılık vermek zorunda kaldık, daha önce defalarca eninde sonunda böyle olacağı konuda uyarmıştık. Bu, ABD’nin Rusya’daki diplomatik misyonlarında çalışan diplomat ve diğer personel ile ilgili eşitsizliği de ilgilendiriyor, zira sayıları Rusya’nın ABD’deki diplomatların sayısından çok daha fazla” dedi.

Uluslararası istikrarın Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu vurgulayan Rus Dışişleri Bakanı, “Sadece Rusya ve ABD’nin sorunları değil, sadece vatandaşlarımızın yaşamını, aralarındaki temaslarını, iletişimini, iş ve insani projeleri zora sokan sorunlar değil. Bunlar aynı zamanda en geniş anlamıyla uluslararası güvenlik için ciddi riskler oluşturan sorunlar” ifadesini kullandı.

Lavrov, “Joe Biden’in ABC televizyonuna meşhur röportajında dile getirilen aşırı sözlere tepkimizi biliyorsunuz. Başkan Putin’in, ABD’li mevkidaşının görüşme önerisine nasıl tepki verdiğini de biliyorsunuz, olumlu karşıladık. Halihazırda incelediğimiz bu girişimi tüm yönleriyle anlamak istiyoruz” dedi.

‘Kırmızı çizgilerimizi geçme girişimlerine sert tepki vereceğiz’


ABD’nin ‘hükümdar’ konumundan hareket etmeye ve tek kutuplu dünyayı canlandırma girişimlerine devam etmesi durumunda diyalogun başarısız olacağını kaydeden Rus bakan, “İstemiyorlarsa bu onların seçimi. Demek ki, soğuk savaş veya daha kötü koşullarda yaşayacağız. Soğuk savaş döneminde elbette gerilim çok büyüktü, defalarca riskli durumlar ve krizler oluşmuştu, ama en azından karşılıklı saygı vardı. Şimdi saygı eksikliği var” yorumunda bulundu.

Putin’in, Federasyon Meclisi’ne konuşmasında, Rusya’nın çıkarlarını karşılayan tüm anlaşmalara hazır olduğunu dile getirdiğini anımsatan Lavrov, “Ama elbette kendimiz belirlediğimiz kırmızı çizgilerimizi geçme girişimlerine sert tepki vereceğiz” diye kaydetti.

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