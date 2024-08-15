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Spor Sergen Yalçın’ın yeni durağı belli oldu
Spor

Sergen Yalçın’ın yeni durağı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 10:42:00 -
Sergen Yalçın’ın yeni durağı belli oldu

Teknik direktörlük kariyerine ara veren Sergen Yalçın yorumculuğa geri döndü.

Trendyol Süper Lig’de son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine ara verdi.

YORUMCULUĞA GERİ DÖNDÜ

Deneyimli futbol adamı geçtiğimiz aylarda kurulan Ekol TV ile yorumculuk konusunda anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın, haftanın 2 günü Ekol TV'de spor gündemini yorumlayacak.

ÖZEL MADDE KOYDURDU

Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlüğe geri dönmek istemesi halinde sözleşmesini feshedebileceğine dair özel bir madde olduğu öğrenildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DA YORUMCULUK YAPMIŞTI

Sergen Yalçın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da Candaş Tolga Işık'ın sahibi olduğu Youtube kanalında 1 aylığına yorumculuk yapmıştı.
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Deneyimli teknik adam o dönemde yaptığı bütün maç tahminlerinin tersinin olmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

ERMAN TOROĞLU'NU DA TRANSFER ETMİŞLERDİ

Ekol TV yeni sezon öncesi Türkiye’nin ünlü yorumcularından Erman Toroğlu’nu da transfer etmişti.

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