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Spor Sergen Yalçın'ın transfer hedefi: Ozan Tufan - Dorukhan Toköz takası
Spor

Sergen Yalçın'ın transfer hedefi: Ozan Tufan - Dorukhan Toköz takası

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe'de top koşturan Ozan Tufan ile Dorukhan Toköz'ü kıyas etmek istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:58:00 -
Sergen Yalçın'ın transfer hedefi: Ozan Tufan - Dorukhan Toköz takası

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da ciddi hedefleri bulunan Beşiktaş’ın beklendiği kadar transfer yapmaması dikkat çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın alternatifli bir kadro kurmak için çaba sarf ediyor.

Siyah – beyazlı kulübün çalıştırıcısı Sergen Yalçın’ın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket eden yönetimin, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Sergen Yalçın’ın, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş’ın transfer edilmesi nedeniyle ilk 11’de forma şansı bulması zora giren milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ı ısrarla Beşiktaş’ta görmek istediği kaydedildi.

Tufan’ın da bu fikre sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Fanatik’in haberine göre, Sergen Yalçın’ın transferde para yerine takasa gitmek istediği de ifade ediliyor. Yalçın’ın, maaşında beklediği iyileştirme yapılmadığı için sözleşmesini uzatmayan Dorukhan Toköz’ü Ozan Tufan ile takas edebileceği belirtiliyor.

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