Sergen Yalçın'ın kararlarına tepki yağdı

Süper Lig'de Beşiktaş'ta kabus devam ediyor. Geçen senenin çifte şampiyonu Beşiktaş, ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçını da kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda taraftar da sitem etti.

Sergen Yalçın'ın Mehmet Topal değişikliğinin ardından taraftar hocanın kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, 77. dakikada Ghezzal'ı oyundan alıp, Mehmet Topal'ı sokan Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:

-Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok. Sergen Hoca maalesef bırakmalı. Ghezzal'ı çıkarıp, Mehmet Topal'ı almanın mantıklı bir açıklaması olamaz.

-En önemli oyuncun Ghezzal ama sen onu oyundan çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı alıyorsan olaydan kafa olarak kopmuşsun demektir. 10 yaşındaki çocuk Sergen hocanın yaptığını yapmaz.

-Bu değişikliğin tek bir anlamı var, Sergen hoca gitmek istiyor.

-Rachid Ghezzal'ı çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı sahaya sürmek, Ferrari'den inip Tofaş'a binmek ile aynı şey.

Beşiktaş'ta son vuruşlarda bekleneni veremediği için eleştirilen Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında da etkisiz kaldı. 88. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Belçikalı forvet, 3 şut denemesinde bulunurken sadece birinde isabet sağladı ancak topu ağlarla buluşturamadı.