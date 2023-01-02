Sergen Yalçın'ın gözdesi geri dönüyor!

Dünya Kupası arasından sonra yeniden start alan Spor Toto Süper Lig'e bir beraberlik ve bir galibiyet ile geri dönen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlılarda Valerien Ismael yerine göreve gelen ve transfer isteyen teknik direktör Şenol Güneş, hedeflenen şampiyonluk için kadroya katılması gereken isimleri belirledi. Sergen Yalçın'ın görev yaptığı dönemde 'Keşke gitmeseydi' dediği Mohamed Elneny için harekat başlatıldı.

Süper Lig'de topladığı 26 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar sıklaştırıldı. Kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. O bölgede Salih Uçan, Gedson Fernandes, Atiba Hutchinson ve Dele Alli gibi isimleri bulunduran siyah - beyazlılardan flaş bir hamle geldi.

Sabah'ın haberine göre; harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, gündemine daha önce de siyah - beyazlı formayı giymiş olan Mohamed Elneny'i aldı.

Beşiktaş, o 2019/20 sezonunda kiralık olarak oynayan Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istemiş ancak 18 milyon euro'luk bedel, maddi imkansızlıklar nedeniyle ödenememişti.

Daha sonra İngiltere'ye dönen Elneny için Beşiktaş'ın ara transfer döneminde resmi teklifini sunacağı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için siyah - beyazlı kurmayların devre arasında kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı. Transferin gerçekleştirilememesi halinde ise imzanın sezon sonuna bırakılacağı kaydedildi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 7 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, görev yaptığı dönemde takımdan ayrılan Elneny için "Keşke gitmese dediğim tek oyuncu Mohamed Elneny" ifadelerini kullanmıştı.