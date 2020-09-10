Sergen Yalçın'dan sert tepki! 'Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Mali sıkıntılardan dolayı transferde istediği oyuncuları transfer edemeyen Beşiktaş, zaman zaman genç oyuncuları oyuna süreceğinin sinyallerini vermişti.

Genç oyunculara şans verilmediği iddiaları sonrası Sergen Yalçın eleştirilere cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Haftalarca 19 yaşındaki çocukları oynatan başka bir hoca var mı?" diyerek tepki gösterdi.

‘11'e yakın 21 yaş civarında oyuncumuz var’ diyen Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Hoca çok iyi işler yapacak. Ben de geldiğimde gençleri oynattım ve fitili ateşledim’’ dedi.

Sergen Yalçın, A Takım'da alt yapıdan 6-7 futbolcu olduğunu belirterek, 'Genç oyunculara önem vermiyor' diye hala eleştiriliyorum. Bunlar benim için üzücü. Haftalarca 19 yaşındaki çocukları oynatan başka bir hoca var mı?" dedi.

Sergen Yalçın, "Gençlerle oynarım ama 6. hafta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? 'Sen gençlerle oynuyorsun, helal olsun?' diyecek misiniz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Takımın kadrosunu biliyor musunuz? Bizde zaten şu an fazla genç var." dedi.