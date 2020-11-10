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Spor Sergen Yalçın'dan 'Ljajic' kararı!
Spor

Sergen Yalçın'dan 'Ljajic' kararı!

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, milli arada yıldız futbolcuyla özel olarak ilgilenecek. Formayı yeniden alabilmek için rekabete girmek zorunda olduğunu kabullenen Adem Ljajic gereken çabayı gösterirse ilk 11’e dönecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:55:00 -
Sergen Yalçın'dan 'Ljajic' kararı!

Milli araya Gaziantep FK karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetle giren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic’i ayağa kaldırmak için özel mesai harcayacak.

Milliyet'in haberine göre; Uzun süre sonra Sırbistan Milli Takımı’na çağırılmayan ve milli arada antrenmanların tamamına katılması beklenen Ljajic’in formayı yeniden alabilmek için rekabete girmeyi kabullendiği vurgulandı.

Tecrübeli futbolcunun önce forma için savaşması gerektiğini düşünen Sergen Yalçın, gereken çabayı ortaya koyması halinde Ljajic’i ilk 11’e almaya başlayacak.

Özellikle forvet arkasında ‘anahtar’ paslar konusunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı teknik adam, antrenmanlarda isteksiz olması ve kondisyon açısından takımın gerisinde bulunması yüzünden Ljajic’i 11’de tercih etmemişti.

Kariyerinde beyaz bir sayfa açma kararı alan ve son dönemde antrenmanlarda hem istekli hem de hırslı olan yetenekli oyuncunun da eleştirileri haklı bulduğu ve toparlanma konusunda gayret göstereceğini dile getirdiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta yeniden sürekli 11’de oynamanın özlemi içinde olan, küsmek yerine mücadele etmeyi seçen Adem Ljajic, milli arada hazırlık maçı ayarlanması halinde 11’de test edilecek.

 

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