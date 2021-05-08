Sergen Yalçın'dan hakeme tepki

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soru almayan Sergen Yalçın, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Önemli bir derbiydi sezonun final bölümünde. İyi sonuçla dönmek isterdik ama mümkün olmadı. Oyun anlamında ortaya çok bir şey koyduğumuzu söylemek mümkün değil. Savunma arkasına yediğimiz bir top ve yapılan basit hatalarla mağlup olduk. Ama bu maça da çok fazla takılıp kalamayız. Alacağımız dersleri alıp salı günü oynayacağımız Karagümrük maçına hazırlanmalıyız. Kritik maçlarımız var sezonun bitişi için. Üzgünüz, inşallah bu maçı, kalan maçlarda telafi edebiliriz." şeklinde konuştu.

"O bir komedi Trajedi"

Galatasaray'ın golü öncesi yan hakemin kararına itiraz ettiğinin hatırlatılması üzerine de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "O bir komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin oradaki topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. 25 metreden bayrak kaldırıyor. Kendisine dedik ki "bunu görme ihtimalin yok". O "böyle gördüm" diyor: Süpermen herhalde. Cüneyt Hoca'nın ve yardımcı hakemini tebrik ediyorum. Güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir arkadaş. Hakeme bağlamak doğru değil ama ortada konuşulması gereken konular var. Sezon bittiğinde her şeyi konuşacağız. Şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.