Sergen Yalçın’dan flaş sözler! ‘Laubali davrandılar’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. 3-0'ın ardından oyuncularının rahatlayarak yanlışa düştüklerini belirten Yalçın, "3 puanla ayrılmak çok değerliydi. Eksiklerimiz var ama oynayacak oyuncularımız da var. Öz veriyle oynadılar. İlk 45 dakika muhteşemdi. Baskıyı nasıl kıracağımızı biliyorduk ama o baskıyı yedik. Arkadaşların sahadaki laubali davranışları, oyunu rahata almaları 2 gol yememize sebep oldu. 10 kişi kalan rakibe karşı yediğimiz 2 gol bize yakışmadı. Haftaya Rosier ve N'Sakala geliyor. Birileri var, birileri yok, öbürleri geliyor... Atmosfer yok, seyirci yok... Maç kazanmak çok zor, çok mücadele etmek lazım. Yavaş yavaş belli bir sistem oturtmak istiyoruz. Gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.