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Spor Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması: Çok zor olacak
Spor

Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması: Çok zor olacak

Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu ve zor bir maç olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 01:02:00 -
Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması: Çok zor olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Bu skorla kupada finale yükselen Beşiktaş'ta sevinç hakimdi.

"Mücadele eden oyuncular vardı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın yaptığı açıklamada, "Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Sahada final oynamak için koşan, mücadele eden oyuncular vardı.

İki takım oyuncuları ellerinden geleni yaptı. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarı Aboubakar'ın çıkması dengemizi bozdu. Başakşehir daha iyi oynadı

İkinci yarı istemediğimiz iki gol yedik. Uzatmalarda daha iyi olan bizdik. Golü biz bulduk ve finale gittik.

"İnşallah bu sene bu kupayı kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe maçını kafamda hala oynamadım. Bugün hedefimiz bu maçtı. Önümüzdeki maçı kazanamazsak sonraki maçın önemi kalmıyor.

Bugünkü maç bizim için değerliydi. İlk kez kariyerimde final oynama hakkı kazandım. İnşallah bu sene bu kupayı kazanmak istiyoruz.

Fenerbahçe maçı çok zor olacak. Çok iyi kadroları var. Önümüzde 5 günlük süreç var. 120 dakika oynadık ve yorulduk. Oyuncularımızın çok fazla maç oynadığını ve yorulduğunu unutmayalım.

"2 puanlık avantajımız var"

Küçük de olsa 2 puanlık avantajımız var ama önümüzde çok fazla maç var. Herkes herkesi yenebiliyor.

Zor bir lig, kolay bir lig değil. Bir kulvarda hedefimize ulaştık, finale çıktık. Taraftar merak etmesin bu takım son dakikaya kadar elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.

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