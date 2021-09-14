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Spor Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı: Kanalı aç
Spor

Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı: Kanalı aç

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 16:51:00 -
Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı: Kanalı aç

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının 'Borussia Dortmund maçı açık kanalda yayınlansın' çağrısına Sergen Yalçın da sessiz kalamadı. Sergen Yalçın kritik maç öncesi Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibe göre planlar değişebiliyor. Biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de bir test gibi olacak, çok üst bir organizasyonda oynayacağız. Oyunun nasıl gelişeceğini kestirmek zor, güçlü takımlarla oynayacağız. Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir."

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