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Spor Sergen Yalçın raporunu verdi! 'Onu istiyorum'
Spor

Sergen Yalçın raporunu verdi! 'Onu istiyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Napoli'nin yıldızı Dries Mertens'in kiralanması ya da satın alınması konusunda temasa geçilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 11:36:00 -
Sergen Yalçın raporunu verdi! 'Onu istiyorum'

Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği isim için yönetime rapor verdi.

Drıes Mertens'i istiyor

Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın’ın, Napoli’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11’de şans bulan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

Yönetim devrede

Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti.

Gündemde 3 isim daha var

Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç’ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Alex Teıxeıra olumlu

Sakatlığı nedeniyle ligde 9 maç kaçıran Mertens sezonu 9 gol, 8 asist ile kapattı. Beşiktaş ayrıca Alex Teixeira’nın peşini bırakmıyor. Siyah beyazlı takımda geçen yıl istikrarlı futbolu ile dikkat çeken Josef de Souza’nın arkadaşı olan Teixeira ile yapılan fikir alışverişinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten yönetici Erdal Torunoğulları bu oyuncu için kulübün manfaatleri doğrultusunda teklif yapıldığını söyledi.

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Yorumlar

Adil

34 yaşindaki adami ne yapacaksin. Ne bekliyosun. Ayıp yahu derste almıyorsunuz. Seneye üste para verip gönderirsiniz
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