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Spor

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş Nico Gaitan transferi için harekete geçti

Sergen Yalçın'ın olumlu rapor vermesi üzerine Beşiktaş tecrübeli 10 numara Nico Gaitan için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:24:00 -
Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş Nico Gaitan transferi için harekete geçti

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Siyah-Beyazlı yönetim araştırmalarına devam ederken menajerler de birçok yıldızı Kara Kartal'a öneriyor.

Bedavaya geliyor

Gündeme gelen son isim Nico Gaitan olurken, teknik heyet Arjantinli 10 numara için olumlu rapor verdi. Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan Tangocu için yönetim de vakit kaybetmeden harekete geçti. Asbaşkan Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti için çalışmalara başladı.

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