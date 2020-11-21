Başakşehir karşısında 3-2 kazanan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından ilk 45 dakikada istedikleri ruhun sahada olduğunu söyleyerek, “Son bölümde rahatlıktan dolayı 2 gol yesek de aslında rahat bir maç oldu bizim için” dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında son şampiyon Başakşehir’i konuk eden ve sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir periyottan geçiyoruz, önümüzde zorlu haftalar var. Bu kadar eksik oyuncuya rağmen, yerine oynayan arkadaşların çok iyi oynaması, çok iyi performans göstermesi bizi mutlu etti. İlerisi için çok iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Daha mutlu ve umutlu bir şekilde önümüze bakıyoruz. İlk 45 dakikadaki oyunu gördükten sonra bunu hissedebiliyoruz. Performansımızı daha yukarıya çekersek istediğimiz seviyeye geliriz. Başakşehir gerçekten çok iyi oynayan güçlü bir takım. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. İkinci yarıda 15-20 dakika baskı yedik ve bu baskıdan çıkamadık. 3-0’dan sonra oyun çok kolay olabilirdi ama oyuncularımız oyun bitti diyerek rahat tavır alınca beklemediğimiz 2 gol yedik. Bunları iyisiyle kötüsüyle unutup derbiye hazırlanmak istiyoruz. O da baya bir zor maç olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu galibiyetle umutlarımız arttı”

Başakşehir karşısında ilk 45 dakikada oynanan oyuna dikkat çeken Sergen Yalçın, “İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı. 2-0’lık bir skor ve tamamen oyuna hükmeden ir takım vardı. 11 futbolcu da maksimumla mücadele etti. İkinci yarıda baskı yedik ama bunu da kırdık. Son bölümde çok basit 2 gol yedik, bu seviyede olmaması gerekir bunun. çok fazla rahat olunca, son bölümde başımıza geleni gördük. 2 haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Geçen gün 16-17 kişi olunca biz de şaşırdık antrenmanda takım kalabalıklaştı diye. Oyuncular açısından da kolay değil, bizim açımızdan da kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İstediğimiz tempoyu yavaş yavaş yakalamaya çalışıyoruz. N’Koudou aylardır yoktu, Gökhan yeni dahil oldu takıma. Adem de Covid-19 atlattıktan bu yana, marttan bu yana yeni yeni toparlanmaya başladı. Bugünkü galibiyetle umutlarımız daha da arttı” açıklamasını yaptı.

Maç içinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz’ın durumuyla ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını sözlerine ekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Rıdvan’ın sakatlığını tam bilmiyorum, yarın netleşir. Bizim kadromuzda olan her oyuncu ilk 11’de oynayabilir ve hepsi de bunun farkında. Yeter ki istediğimizi yapsınlar, yeter ki Beşiktaş’ın futbolcusu nasıl olmalı ve sahada ne yapmalı, bunu bilsinler. Şu ana kadar kadromuzda oynamayan hiçbir oyuncumuz kalmadı. Camianın istediği performansı sergilerlerse oynarlar. Bunu yapmıyorsan zaten oynamayı beklemeyeceksin. Bazen işler iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor, bazen suçlu hoca oluyor, bazen oyuncu oluyor. Bu oyun zor bir oyun ama en sonunda camiaya maç kazandırmak zorundasın” dedi.

Başakşehir maçına iyi hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Yalçın, “Oyuncularımızı iyi konsantre ettiğimizi düşünüyorum. Bu tür zor maçların nasıl oynanması gerektiğine oyuncuları iyi hazırladık. Oyunun başlangıcı ve ilk 45 dakikalık bölümde futbolcuların nasıl hazırlandığı çok net şekilde ortaya çıktı. İkinci yarıda bazı inişler çıkışlar oldu ama ben bugün takımın çok da zorlandığını düşünmüyorum. İkinci yarıda 15-20 dakika baskıdan çıkamadık ama sonra bu baskıyı kırdık. Bu sefer de rahatlıktan 2 gol yedik. Bunlar oyun içinde olabiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.