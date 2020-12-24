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Spor Sergen Yalçın hakemi eleştirdi: VAR niye var?
Spor

Sergen Yalçın hakemi eleştirdi: VAR niye var?

Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakemin kararlarını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:14:00 -
Sergen Yalçın hakemi eleştirdi: VAR niye var?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa ifadeleri şu şekilde:

Kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin kazandığı haftada o grubun içinde olmalıydık. Çok değerli bir galibiyet. Duran toptan atılan bir gol. Devre arası oyuncularla konuştuk. Mutlaka duran toptan gol atmalıyız dedim. Hava hakimiyeti iyi olan oyuncularımız var, duran toplarda etkiliyiz"

"En azından golü bekle"

Larin'in attığı golde daha kafayı vurmadan düdük çaldı hakem. Faul mu değil mi bilmiyorum, görmem lazım. Hakem erken düdük çaldı. VAR'a da gidemiyorsun.

"En azından seyret"

Alakası yok faull bence. VAR'a gitseydi gol verilirdi. VAR'ı niye kullanıyoruz? Ancak bu değil mesele. Sen golü ver. VAR'dan derlerse pozisyon faul, gider izlersin. Bu kadar düdük çalınabilecek faul var mı? Bence yok. En azından seyret.

"Türk futbolunun durumunu anlattım"

Halis hocanın neden düdük çaldığını anlamadım. VAR bu pozisyonlar için var. Gider izlersin. Şu pozisyonda bu kadar kolay düdük çalınabilecek faul var mı? En azından VAR'dan seyret. Benim tepkim VAR'la ilgili. Bekle golü var, izle, faul varsa öyle iptal et. VAR'dan lehimize sezon başından beri karar çıkmadığımı için sitemimi belirtiyorum. TFF diyor ki, sportmenliğe aykırı bir şey var mı? Ne söylüyorum ben? Türk futbolunun içinde durumu anlattım. Sonra neler olduğunu gördünüz.

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