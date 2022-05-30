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Spor Sergen Yalçın da istemişti ama... Şimdi geliyor!..
Spor

Sergen Yalçın da istemişti ama... Şimdi geliyor!..

Teknik direktörü Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir yerli orta saha futbolcusu gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 13:08:00 -
Sergen Yalçın da istemişti ama... Şimdi geliyor!..

Teknik direktörü Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir yerli orta saha futbolcusu gündeme geldi.

Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda takıma takviye yapmak çalışmalarını hızlandırdı.

Sergen Yalçın'ın istediği Turgay Gemicibaşı gündemde

Gedson ve Josef rotasyonu için yerli oyuncu arayan Beşiktaş alternatifler üzerinde duruyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde de gündeme gelem Turgay Gemicibaşı için devreye girdi.

"Adımın Beşiktaş'la anılması beni gururlandırıyor"

Avusturya'nın Klagenfurt takımında forma giyen 26 yaşındaki gurbetçi için oldukça uygun şartlarda bir transfer gündemde. Daha önce de Beşiktaş ile anılan Turgay Gemicibaşı, siyah-beyazlılarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Süper Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım. Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım.

Turgay Gemicibaşı'nın bu sezonki performansı

Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Turgay Gemicibaşı, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. Gemicibaşı, 1 kez de Türkiye U18 Milli Takımı forması giydi. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...

Turgay Gemicibaşı kimdir?

23 Nisan 1996 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Dynamo Dresden altyapısında başladı. 2017'de FC Gütersloh'tan Karabakh Wien'e transfer oldu. 2021'den bu yana da Austria Klagenfurt takımında forma giyiyor.

 

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