  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde
Spor

Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:56:29 -
Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Serena Williams yarı finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde çeyrek final karşılaşmaları başladı.

Tek kadınlarda kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen ABD'li Serena Williams, Bulgar Tsvetana Pironkova karşısında maçın başlarında zorlandı.

Basit hatalar yaptığı ilk seti 6-4 kaybeden Williams, oyunun kalan bölümünde ritminini buldu ve 6-3 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup ederek kariyerinde 14. kez ABD Açık'ta yarı finale adını yazdırdı.

Serena William, yarı finalde Victoria Azarenka-Elise Mertens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama ya..
Abdullah Ağar, şehit düşen kahraman komutana dair duygulandıran gerçeği açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, şehit düşen kahraman komutana dair duygulandıran gerçeği açıkladı

İdlib'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eski silah arkadaşı olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı