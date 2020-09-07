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Spor Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde
Spor

Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:02:32 -
Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 15 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen 38 yaşındaki Serena Williams, Sakkari ile korta çıktı.

Rakibini 2 saat 28 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Serena Williams, çeyrek finale yükseldi.

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