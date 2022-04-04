Seren Serengil Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı! Hatipoğlu Profesör de senin işin ne Seren?

Yeniakit.com.tr

12 ay boyunca televizyon ekranlarını bedenlerini teşhir ederek işgal eden magazin dünyasının ünlüleri, Ramazan ayında ekrana çıkan hocalardan rahatsız oldu.

Demet Akalın, önceki gün sahur programında izleyicisi ile buluşan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu hedef alarak, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen seneki programları izlemeye." demiş ve haddini aşarak, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

'Nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz'

Bendeniz, Demet Akalın'ın sözlerine tokat gibi bir karşılık vererek, "1 ay insanlara dini değerlerinin hatırlatılması olması gerekendir. Olmaması gereken ise yılın 11 ayı TV kanallarının iğrenç programlarla işgal edilmesidir. Ayrıca yılbaşı ve bayram programı alınan ekstra paraların fakirlere dağıtılması daha iyi olur. Nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Hatipoğlu Profesör, senin işin ne Seren?

Bir magazin programında yorumları ile topluma hiçbir katkısı olmayan magazin dünyasını değerlendiren Seren Serengil, Demet Akalın'ın çirkin sözlerine destek vererek, "Dinle alakalı bir sohbetin karşılığında para alan bir din adamına nasıl itibar edebilirsin? Din adamının din kardeşlerine din sohbeti yapıp para alması bizim işimizle aynı şey değil." dedi.