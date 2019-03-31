Şereflikoçhisar seçim sonuçları 2019 | Ankara Şereflikoçhisar 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

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Şereflikoçhisar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Ercan Ertürk Alıcıoğlu

SP Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Mutlu Öcal

Vatan Partisi Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Altay Yücel

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

Melih Memiş Çelik kimdir?

Mehmet Memiş Çelik 1970 yılında Devekovan kasabasında doğdu. İlkokulu Devekovan ilkokulunda liseyi Şereflikoçhisar İHL de okudu. Aksaray üniversitesi Şereflikoçhisar BCMY yerel yönetimler bölümü mezunu olan Çelik lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünde tamamladı. Siyasete ilk defa AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başladı. 2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçildi. 2009 yılında ise Devekovan beldesi belediye başkanlığına seçildi.2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevinde bulundu. Evli ve 6 çocuk babasıdır.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.