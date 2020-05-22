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Yerel

Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Serdivan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:29:21 -
Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Serdivan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vektörle mücadele kapsamında ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilaçlama sezonunun başlaması ile birlikte öncelikle larva üremesinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı ifade edilirken, özellikle sineklerin üreme yerleri olan kaldırım, yol kenarları ve kanalizasyon kapaklarının ilaçlandığı belirtildi. İlaçlama çalışmalarında insana, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği ruhsatlı ilaçların kullanıldığı belirtilirken çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak ilçe genelinde devam edeceği vurgulandı.

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