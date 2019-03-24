Serdivan’da her toplantı miting gibi geçiyor

Serdivan Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar’ın her toplantısı miting havasında geçiyor.

Esnaf ve dernek ziyaretlerinin yanı sıra ev toplantıları, halk eğitim kursu ziyaretleri ve kahve toplantılarıyla seçim çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın her toplantısı, miting havasında geçiyor.AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis Üyeleri ile gerçekleşen ziyaretler vatandaşların yoğun ilgisine sahne oluyor.

"Türkiye büyümeye devam edecek"

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı ile birlikte milletin hizmet ve yatırımla tanıştığını, Türkiye’nin sadece bölgesinde değil Dünya’da da önemli bir güç haline geldiğini belirterek, bu durumun 31 Mart’ta sandıklara yansıyacağını ve Türkiye’nin Cumhur İttifakı ile büyümeye devam edeceğini söyledi.

"Cumhur ittifakı namus sözleşmesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ise, Cumhur İttifakı’nın bin yıl önce Malazgirt’te başlayan, Çanakkale’de destanlaşan ruhun yansımaları olduğunu belirterek “Ben milletim ve memleketim için kefenimi giyerek yola çıktım diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ülkem ve davam için çekecek olduğum çile benim için şeref nişanıdır diyen Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin namus sözleşmesidir” ifadelerini kullandı.

"Katılımcı belediyecilik"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, yapılan hizmetlerin yanı sıra bir sonraki dönemde hayata geçirilmesi planlanan vizyon projelere değinerek, “Serdivan Belediyesi’nde bugün olduğu gibi yarın da şeffaf, katılımcı, her kesimin görüşüne önem veren yönetim anlayışını devam ettireceğiz. 2009’da ve 2014’te Serdivan’lı hemşerilerimiz bize güvendi, biz de bu güveni boşa çıkarmamak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Verdiğimiz tüm sözlerimizi, vaat ettiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirmeye çalıştık ve bunu da başardık. Şimdi diyoruz ki; siz bize güvenmeye devam ederseniz, biz de size layık olmak için vizyon projelerimizle Serdivan için hız kesmeden devam edeceğiz. Toplantılarımıza teşrif eden tüm hemşehrilerimize, bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sizin bu coşkunuz, Serdivanımızın gelişimindeki en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.

"Vatanımızı 3 kilo domatese satmayız"

Muhalefet partilerinin belediyecilik yaptığı ilçelerde belediye işçilerinin aylardır maaş alamadığını vurgulayan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “CHP’nin yönetimindeki ilçelerde çöp ve çamur deryaları var adeta. Henüz temel belediyecilik hizmetlerini yapamıyorlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinden söz ediyorlar. Bizim yeni dönem için yol haritamız sosyal belediyecilik üzerine olacak. Gittiğimiz her toplantıda vatandaşlarımız bize şunu söylüyor; biz vatanımızı, bayrağımızı 3 kilo domatese, 5 kilo patatese satmayız. Nasıl 15 Temmuz’da tanklara karşı durduysak, seçim günü de sandıklarda zillet ittifakının karşısında duracağız” diye konuştu.