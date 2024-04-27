  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Serdar Topraktepe: Beşiktaş arması için oynayacağız
Spor

Serdar Topraktepe: Beşiktaş arması için oynayacağız

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:05:00 -
Serdar Topraktepe: Beşiktaş arması için oynayacağız

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi 'Takım için, arma için oynayacağız.' dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi ile ilgili oyuncularla bir toplantı yaptı.

Topraktepe'nin, dev maç öncesi oyuncularını, "Üçüncülük iddiamızı sürdürmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Takım için, arma için oynayacağız. Size güveniyorum. Sezon boyunca üzdüğünüz taraftarımıza derbi galibiyeti armağan edelim" şeklinde motive ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide görev yapacak 47 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'deki maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta derbi öncesi 5 eksik
Beşiktaş'ta derbi öncesi 5 eksik

Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi 5 eksik
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Derbi öncesi Beşiktaş’a müjde
Derbi öncesi Beşiktaş’a müjde

Spor

Derbi öncesi Beşiktaş’a müjde

Beşiktaş, Karabüklü yıldızla nikah tazeledi
Beşiktaş, Karabüklü yıldızla nikah tazeledi

Spor

Beşiktaş, Karabüklü yıldızla nikah tazeledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23