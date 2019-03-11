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Serdar Sandal açılış yaptı

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Postacılar ve Onur Mahallesi seçim bürolarının açılış kurdelelerini kesti.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:36
Serdar Sandal açılış yaptı

Miting gibi bir katılımla Mansuroğlu Mahallesindeki seçim koordinasyon merkezini hizmete açan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, daha sonra Postacılar ve Onur Mahallesi seçim bürolarının açılış kurdelelerini kesti. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen Sandal ,“Bizim seçim kaygımız yok. Seçim meselesini çoktan kapattık. Yüzde 60’ları geçtiğimizi biliyoruz. O nedenle hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmak istiyoruz” dedi.



Mansuroğlu Mahallesinde seçim koordinasyon merkezi açılış törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır ve Kani Beko, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting havasında gerçekleşen ve Bayraklıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı öğretmen Serdar Sandal’a öğrencileri birer buket çiçek verdi.



“Bornova, Karşıyaka ve Konak’ın gölgesinden çıkaracağız”

 

“Bizim çıktığımız yol hizmet yolu” diyerek söze başlayan Sandal şunları söyledi: “Bayraklı’nın temel sorunlarıyla ilgili dersimizi yıllardır çalışıyoruz. Bu konuda çok hazırlıklıyız. Bu ilçeyi bazı siyasi hesaplarla 2009 yılında masa başında kuranlara inat doğru çözüm yolları üretiyoruz. Bayraklı’yı önümüzdeki süreçte sadece Türkiye değil, dünya çapında marka kent haline getirme hedefimiz var. Bayraklı’mızı, Bornova’nın, Karşıyaka’nın ve Konak’ın gölgesinden çıkaracağımızın müjdesini şimdiden veriyorum. Çok önemli projelerle yola çıktık. Demiryolunu yerin altına alacağız, Bornova ve Laka derelerimizi Eskişehir’deki Porsuk Çayı gibi yapacağız. Smyrna Meydanı’nı yenileyip kente bir meydan kazandıracağız ve antik kenti turizmin hizmetine sunacağız. Göçle kurulan mahallerimizde yaşanan derdi tasayı da iyi biliyoruz. O nedenle bu bölgelerimizde kentsel dönüşümle ilgili meseleyi ivedilikle ele alacağız. Halkımızın yanında durarak bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Tüm bunları yapabilmek için de arkamızda büyük bir desteğe ihtiyaç var. O destek de İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. Orada da Tunç gibi bir başkanımız var. Büyükşehir adayımız Tunç Soyer ile görüştük ve Bayraklı’mız için birçok projenin sözünü şimdiden aldık. Bizim seçim kazanma kaybetme kaygımız yok. Seçim meselesini çoktan kapattık. Kendimize hedef koyduğumuz yüzde 60’ı bile geçeceğimize inanıyoruz. Çünkü biz, toplumun tamamıyla kucaklaşıyoruz ve 31 Mart’ta Bayraklı’dan öyle bir çığlık öyle bir ses istiyoruz ki, buradan öyle bir tokat vuralım ki Ankara’dan bu ses duyulsun.”



Özkanlar pazaryerini 3 günde çözdük

 

Mansuroğlu Mahallesinde uzun süredir sorun olan Özkanlar pazaryeri meselesini sadece 3 günde çözdüklerini de belirten Sandal, yapacakları yeni pazaryerinin görüntülerini açılışa katılan vatandaşlara gösterdi. Tüm mahallelere aynı pazaryeri projesini uygulayacaklarını belirten Sandal “Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetleri geciktirmeden sunacağız. İşte Özkanlar pazaryeri. 3 günde bu sorunu çözdük. Üstelik sırf pazaryeri değil, yeraltı otoparkı, kreşi, işsizle mücadele merkezi, konferans salonuyla bir kompleks yapacağız. Bütün mahallerimize bu pazaryerinin aynından yapacağız” dedi.



Serdar Sandal ile Bayraklı’ya bahar gelecek

 

Kemalpaşa ilçesindeki programdan çıkarak Bayraklı’ya gelen CHP İzmir il Başkanı Deniz Yücel, “Bugün buraya Kemalpaşa ilçemizdeki programımızdan geldik. Gördüm ki Kemalpaşa’ya da Bayraklı’ya da bahar gelmiş. Sizin sevginiz sizin inancınız bu baharı getiriyor. Bugün CHP’li sosyal demokrat belediyeciliği Bayraklı’da devam ettirecek çok değerli bir isim Serdar Sandal, 31 Mart’ta bu nöbeti devralacak. Eğitimci kimliğiyle, geçmişiyle, duruşuyla, aile yaşantısıyla, partimizdeki emeğiyle Bayraklı’da baharı getirecek, çiçekleri açtıracak. Büyükşehir’de Tunç Soyer, Bayraklı’da Serdar Sandal ile İzmir’e gelen bahar tüm Türkiye’ye yayılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:36
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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