Serdar Saatçı'nın yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı'ya Fenerbahçe ve İtalya'dan transfer teklifleri geldi.

Beşiktaş'ta teknik heyet ile yaşadığı sıkıntı sebebiyle kadro dışı kalan Serdar Saatçı'ya talip çıktı.

Sampdoria, Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Fenerbahçe de ilgileniyor

Sampdoria her ne kadar Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmak istese de savunma oyuncusunun birçok talibi bulunuyor.

Sabah'a göre; Fenerbahçe'de Serdar Saatçı'nın durumunu yakından takip ediyor, Saatçı için Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlar da devrede.

Öte yandan; İtalyan ekibi Sampdoria, Serdar saatçı için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı.

Kadro dışı kalmıştı

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra yaptığı hata gerekçesiyle Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı oyundan almıştı.

Genç oyuncu bu kararı beğenmeyerek, yedek kulübesine gitmeyip tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu

Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti.



