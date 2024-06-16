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Spor Serdar Saatçı için federasyondan açıklama
Spor

Serdar Saatçı için federasyondan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-16 12:22:00 -
Serdar Saatçı için federasyondan açıklama

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere, Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı" denildi.

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