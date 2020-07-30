Serdar Ortaç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama

Şarkıcı Serdar Ortaç, Haber Global'de ekranlara gelen Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu.

Serdar Ortaç, 'Siyasi görüşünüz ne?' sorusuna "Siyasi fikrim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız en iyi lider şu anda. Herkesin hatası olabilir. Belki vardır, yoktur. Ama şükürler olsun, ben çok beğeniyorum ve Tayyip Erdoğan diyorum. Beyfendiyi beğeniyorum. Görüşüm, sağcı, solcu sevmiyorum. Şimdi instagramda, 12 adayı ne zaman alacağız diye bakıyorum. Onu da alacağız. Göreceksiniz. O yüzden siyasi görüşün hangisi? sorusuna yanıt vermiyorum. Tayyip Erdoğan diyorum" ifadelerini kullandı.