'Serdar Ortaç öldü' haberi gündeme oturmuştu! Açıklama geldi

Serdar Ortaç, sosyal medyada öldüğüne ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yanlış haberdir" dedi.

Daha önce bir çok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.

“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem olurken, Serdar Ortaç'tan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak “Yanlış haberdir” notunu düştü.