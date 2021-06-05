Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, youtube hesabı üzerinden Serdar Ekşi ile yaptığı görüntülü görüşme kaydını yayınladı. Sedat Peker'in Serdar Ekşi ile yaptığı görüşmeyi yayınlamasının ardından Serdar Ekşi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi nereli, ne iş yapıyor?