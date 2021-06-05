Serdar Ekşi kimdir?
Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, youtube hesabı üzerinden Serdar Ekşi ile yaptığı görüntülü görüşme kaydını yayınladı. Sedat Peker'in Serdar Ekşi ile yaptığı görüşmeyi yayınlamasının ardından Serdar Ekşi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi nereli, ne iş yapıyor?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, notlarında bahsettiği Erdoğan'ın yeğeniyle evli olan Serdar Ekşi ile yaptığı telefon görüşmesini yayımladı. Videonun ardından Serdar Ekşi'nin kim olduğu merak ediliyor. Serdar Ekşi kimdir?
Serdar Ekşi kimdir?
Serdar Ekşioğlu aslen Rizeli bir iş adamıdır.
İstanbul'da Beykoz'da akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.