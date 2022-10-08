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Spor Serdar Dursun'un hamlesi şaşırttı!
Spor

Serdar Dursun'un hamlesi şaşırttı!

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olduğu bilinen Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a üstü kapalı tehdit geldi. Her defasında forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun, ocak ayında ayrılık sinyali verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:15:00 -
Serdar Dursun'un hamlesi şaşırttı!

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olduğu bilinen Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a üstü kapalı tehdit geldi. Her defasında forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun, ocak ayında ayrılık sinyali verdi.

Jorge Jesus'un yedek kulübesine hapsettiği Serdar Dursun için yolun sonu göründü. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncu, Portekizli çalıştırıcıyı üstü kapalı tehdit etti. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, sosyal medyada yine gündem oldu.

Forma şansı bulamaması halinde takımdan ayrılacağını ifade eden 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.

Yaz transfer döneminde Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu'nun kendisini istediğini itiraf eden Serdar Dursun, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" açıklamasını yaptı.

 

 

 


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